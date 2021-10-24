المغرب.. بنكيران يهدد حزبه بعدم الترشح لأي منصب إذا أجل مؤتمره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

هدد رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبدالإله بنكيران، بعد الترشح لأي منصب في حالة تبني الحزب قرارًا يقضي بتأجيل مؤتمره الوطني التاسع لسنة كاملة.

ونشر ”بنكيران“ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الأحد، ورقة مكتوبة بخط يده، قال فيها: ”أنا الموقع أسفله، عبد الإله بنكيران، وبعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، اعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح، وبه وجب الإعلام والسلام“.

ومن شأن موقف بنكيران أن يرفع من حدة ردود الفعل الرافضة لقرار التأجيل، الذي صادق عليه المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، خلال جلسة عقدها، يوم أمس السبت، على أن يعرض، الأسبوع المُقبل، على المؤتمر الاستثنائي.