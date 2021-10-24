شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأحزاب: مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب تهدف للتمكين السياسي مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل توقيع التنسيقية مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، قائلا: "المذكرة نتاج اجتماعات بين الطرفين على مدى شهرين أو ثلاثة شهور ماضية، لتأهيل وتمكين الشباب مستقبلا".

أضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيكون لها فرصة بكل الفعاليات الشبابية التي تعقدها وزارة الشباب والرياضة في المحافظات في الفترة المقبلة، متابعا: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معنية أكثر بتمكين الشباب سياسيا وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، على اعتبار كونها المنصة الأولى لصناعة الشباب سياسيا في مصر، وسيكون هناك تعاون كبير مع الوزارة لمشاركة الشباب في معسكراتهم ودعوتهم للصالونات السياسية بالتنسيقية".

وأوضح عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، أطلقت مجموعة من البرامج أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، وسيكون للتنسيقية دورا كبيرا في الفترة المقبلة في تمكين الشباب بالتعاون مع الوزارة، مقدما الشكر للوزير أشرف صبحي على كل الدعم والتفاهم الذى يبديه لإتاحة مزيد من التعاون لتمكين وتأهيل الشباب في مصر من خلال المذكرة.