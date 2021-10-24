شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا عن اليوم العالمى للإعلام الإنمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن اليوم العالمى للإعلام الإنمائى، جاء فيه أن الأمم المتحدة حددت يوم 24 أكتوبر يومًا عالميًا للإعلام الإنمائى، مضيفة أنه يُراد من هذا الاحتفال لفت الانتباه لمشاكل التنمية وأهمية التعاون الدولى حيث يلعب الإعلام دورًا هامًا فى نشر الوعى لتنمية المجتمعات.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب فى تقريرها أن هذا اليوم العالمى يتوافق مع تاريخ اعتماد الاستراتيجية الإنمائية الدولية، مشيرة إلى أن مصر تشهد جهود تنمية واسعة يرصدها الإعلام الوطنى، وأن مصر أطلقت فى 2015 الأجندة الوطنية للتنمية رؤية مصر 2030.

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن رؤية مصر 2030 تعكس الاستراتيجية طويلة المدى للدولة وتعكس مبادئ التنمية المستدامة والتنمية الإقليمية المتوازنة وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى.