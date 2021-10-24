مشاجرة بين عائلتين تنتهي بإشعال نار في منزل بطوخ في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية نشوب مشاجرة بين عائلتين انتهت بإشعال أحد الأطراف النار في منزل الطرف الآخر، وجرت السيطرة على الحريق والمشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز طوخ بوقوع مشاجرة بين "ت.س"، و"ح.س"، وجرى التعدي على زوجة الطرف الأول، فقام أصهار الأول بإشعال نار بسيطة في منزل الطرف الثاني، وجرت السيطرة عليها، ولم تسفر عن خسائر تذكر.

جرى التحفظ على جميع الأطراف بمركز الشرطة، وجاري حل الخلاف بينهم.​