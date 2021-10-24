المبعوث الأممي لليبيا يشيد بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام من الآن.

وقال كوبيش - في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا، وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة - "لقد مهد اتفاق وقف إطلاق النار، الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا، وتم تأكيد الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا، الذي عقد يوم 21 أكتوبر في طرابلس".

وأضاف أن اللجنة العسكرية المشتركة حققت، في مطلع الشهر الجاري، إنجازا مهما آخر تمثل في التوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وجدد المبعوث الأممي استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين؛ لدعم اللجنة العسكرية المشتركة، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا.

وأشاد بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، مشددا على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة، المتمثلة في استئناف صادرات النفط، وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي، وإعادة فتح الطريق الساحلي.