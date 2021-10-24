القوى الشيعية العراقية تجدد رفضها لنتائج الأنتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

جددت القوى الوطنية الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي مساء اليوم الأحد رفضها لنتائج الأنتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من الشهر الجاري.

وذكر بيان للقوى المجتمعة وزع مساء اليوم الأحد " أن القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت مساء اليوم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وناقش المجتمعون الأحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما أعلن من نتائج وما أدى إليه من توترات سياسية واجتماعية".

وأضاف البيان أن " القوى المجتمعة اتفقت على تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة مفوضية الإنتخابات الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها".

ودعت القوى المعترضة على نتائج الانتخابات في بيانها "رئيس الجمهورية إلى التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع إتجاه الأحداث نحو ماهو أخطر".

وأشاد المعترضون بدور القوات الأمنية لحمايتها للمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة الحقوق

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد اعلنت مساء اليوم إعادة العد والفرز اليدوي اعتبارا من الأربعاء المقبل لـ297 محطة انتخابية في 13 محافظة عراقية بناءا على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والتحالفات المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية.