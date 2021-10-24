إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ

ونقلت صحيفة «تايمز» الصادرة الأحد عن مصدر مقرب من الملكة (95 عاما) رفض الإفصاح عن اسمه، قوله:«حالتها جيدة لكنها تحتاج إلى راحة، وهي تستجمع طاقتها لمؤتمر (OP26)»، وتعتزم الملكة استقبال زعماء من كل أنحاء العالم في جلاسكو بمرافقة ولي عهدها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام وزوجتيهما.
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