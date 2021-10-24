إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ

أفادت تقارير صحفية في بريطانيا بأن الملكة إليزابيث الثانية ستتوجه مطلع نوفمبر المقبل إلى جلاسكو للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (OP26)، وذلك رغم أخذها راحة لأسباب صحية، وإقامتها لفترة وجيزة في المستشفى.

ونقلت صحيفة «تايمز» الصادرة الأحد عن مصدر مقرب من الملكة (95 عاما) رفض الإفصاح عن اسمه، قوله:«حالتها جيدة لكنها تحتاج إلى راحة، وهي تستجمع طاقتها لمؤتمر (OP26)»، وتعتزم الملكة استقبال زعماء من كل أنحاء العالم في جلاسكو بمرافقة ولي عهدها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام وزوجتيهما.