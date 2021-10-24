انبعاث غازات سامة من سفينة مشتعلة قبالة كندا

أعلنت السلطات الكندية، أن سفينة شحن راسية على الساحل الكندي المطل على المحيط الهادئ مشتعلة وتنبعث منها غازات سامة، وقال خفر السواحل الكندي إن سفينة (Zim Kingston) كانت راسية في مضيق خوان دي فوكا في جنوب جزيرة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
وأوضح أنه تم إنشاء منطقة طوارئ حول السفينة، مضيفاً أن السفينة مشتعلة وتنبعث منها غازات سامة. وأفادت إذاعة «راديو كندا» أن السفينة تحمل 52 طناً من المواد الكيميائية، وتم إجلاء عشرة أفراد من الطاقم.
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