الاحتلال يعلن بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وتنديد فلسطيني



أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية الأحد عزم الدولة العبرية على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة في بيان إن “مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين”.



وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الجيش.



وقال الوزير إلكين من حزب “الأمل الجديد” اليميني إن “تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية”.



وبحسب بيان الوزارة، سيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصا 729 في مستوطنة أريئيل (شمال الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و102 في مستوطنة إلكانا (شمال غرب الضفة الغربية).



في المقابل، ندد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأحد، بإعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



جاء ذلك في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، التي انعقدت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.



وقال اشتية إن “البرامج الاستيطانية التي أعلنت، وتعلن عنها إسرائيل تضع العالم وخاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج”.



وأضاف أن “الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة مستوطنتين جديدتين ووحدات استيطانية في قلب مدينة الخليل القديمة (جنوبي الضفة) ما هو إلا عدوان صارخ على أرضنا”.



وبيّن أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد الليلة اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة المستجدات، وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.



كما حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السلطات الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول قوله إن “المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.



وشدد على أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل”.



ويأتي بيان الأحد الإسرائيلي بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.



ويعيش في الضفة اليوم أكثر من 600 ألف مستوطن وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.



ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي.



المصدر: وكالات

