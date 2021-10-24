إسرائيل ترسل مبعوثاً أمنياً إلى واشنطن بسبب قضية المؤسسات الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 10:41 مساءً

من المقرر أن يتوجه مبعوث خاص من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، وممثل عن الخارجية الاسرائيلية، إلى واشنطن في الأيام المقبلة بشأن قضية تصنيف المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية بأنها “إرهابية”.

وبحسب موقع “واي نت”، فإن المبعوث الخاص للاحتلال سيحمل موادا استخباراتية تثبت بشكل قاطع ما قيل عنه “تورط تلك المؤسسات بالجبهة الشعبية”.

وقال مسؤول أمني تابع لدولة الاحتلال، إن المواد الاستخباراتية لا تدع مجالًا للشك وهي تظهر بشكل ملموس وتثبت وجود صلة مباشرة بين تلك المؤسسات وقيادات من الشعبية.

وكانت مصادر أمنية تابعة لدولة الاحتلال ادعت أن واشنطن تملك تلك المعلومات وأنه تم إطلاعها عليها مسبقًا قبل إعلان القرار من قبل وزير الحرب بيني غانتس، فيما نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية أي علم لبلاده بذلك.

وأثار قرار وزير الدفاع،بيني غانتس، بإدراج 6 منظمات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، جدلا واسعا داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

صنف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

والمؤسسات المصنفة هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.