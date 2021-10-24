زوج محتجزة لدى إيران يضرب عن الطعام حتى الإفراج عنها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 9:55 مساءً

أعلن ريتشارد راتكليف، زوج الناشطة البريطانية من أصل إيراني، نازانين زاغاري راتكليف، المعتقلة في إيران، الأحد، إضرابه الثاني عن الطعام خلال عامين، احتجاجا على “إخفاق” الحكومة البريطانية في تأمين عودة زوجته، وفق مراسل قناة “الحرة”.

وقال راتكليف إنه منذ أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه “لن يدخر جهدا” لإعادة نازانين التي اعتقلت في إيران، في عام 2016، لا يبدو أن الجهود الدبلوماسية “كانت فعالة في تأمين عودتها”.

وخسرت نازانين استئنافا في قضيتها الثانية والتي حكم عليها بالسجن لمدة عام إضافي وحظر سفر إضافي لمدة عام بتهمة “نشر دعاية ضد النظام الإيراني”، وأكملت بالفعل عقوبتها الأولى، وهي السجن خمس سنوات، في قضية تتعلق بتهم تمس الأمن القومي الإيراني، وهي تهم “لا أساس لها من الصحة”، وفق فريق الدفاع عنها.

وقال راتكليف إنه “بينما لم يتم استدعاء نازانين إلى السجن بعد، من غير الواضح ما إذا كانت ستعاد إلى السجن أو ستبقى قيد الإقامة الجبرية” مضيفا أنه لا يعلم كم ستبقى زوجته داخل إيران.

ووفق بيان لحملة “الحرية لنازانين”، فإنه رغم تعهد وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ببذل الجهود لإعادتها، “إلا أنه من غير الواضح ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة البريطانية لإطلاق سراحها

واستنكرت الحملة استضافة بريطانيا وفدا إيرانيا رفيع المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26).