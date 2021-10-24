احتجاجات “إيزابال” في غواتيمالا تفرض حظراً للتجوال في المقاطعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 10:04 مساءً

أعلنت حكومة غواتيمالا يوم الأحد حظر التجوال لمدة شهر ومنعت التجمعات العامة في مقاطعة إيزابال الساحلية الشمالية بعد يومين من الاحتجاجات ضد مشروع للتعدين.

وواجه آلاف من رجال الشرطة متظاهرين غاضبين على مشروع منجم للنيكل تديره شركة “سولواي انفيستمنت غروب” ومقرها سويسرا.

وقال المحتجون إنه لم تتم استشارتهم بشأن المنجم، ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والحجارة أيضا.

وعلقت أعلى محكمة في البلاد العمليات في منجم “فينكس” لأنها قضت بأن جماعات السكان الأصليين في المنطقة لم تتم استشارتها بشكل مناسب بشأن المشروع.

وأقام السكان مخيمات احتجاجية ونظموا مسيرات للمطالبة بإشراكهم في المشاورات.