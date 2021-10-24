التحالف يدمر زورقاً حوثياً مفخخاً معدّاً لتنفيذ هجوم وشيك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، عن تدمير زورق مفخخ في جزيرة كمران مقابل الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية، بعدما جرى تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأشار «التحالف» إلى استمرار انتهاك الحوثيين نصوص «اتفاق استوكهولم» ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

كما أكد أن السلوك العدائي للميليشيا يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وكان التحالف قد كشف في وقت سابق اليوم تنفيذ 88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غربي مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصراً حوثياً إرهابياً، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، عبر “تويتر”.

إلى ذلك، سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.