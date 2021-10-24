شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتغير كل شيء».. تدوينة مثيرة لمؤسس تويتر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

“التضخم المفرط سيغير كل شيء.. إنه يحدث الآن”، كانت هذه تدوينة مثيرة كتبها موقع تويتر “جاك دورسي” أمس السبت.

وكان مؤسس تويتر قد شارك في الجدل الدائر حول مشكلة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والعالم أجمع.

وقد تزامنت تدوينة ” دورسي” مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك لأعلى مستوى له في 30 عاما في الولايات المتحدة.

وتسبب الارتفاع في زيادة القلق من أن المشكلة قد تكون أسوأ مما يتوقعه الخبراء.

يذكر أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان قد أقرّ أمس الأول الجمعة، أن ضغوط التضخم من المرجح أن تتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.