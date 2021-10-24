شكرا لقرائتكم خبر عن الأغنام بدل السيارات في عاصمة أوربية.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد إلغائه العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، عادت مجدداً قطعان الأغنام إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد.

وقام السكان بالاصطفاف على جانبي الطريق للترحيب بعودة المشهد الذي أُلغي في العام الماضي.

وكان هذا الحدث السنوي قد بدأ تنظيمه في عام 1994 لأجل الرعي الشتوي، والذي يسمح لرعاة الغنم باستعمال الطرق التقليدية لنقل قطعانهم من شمال إسبانيا إلى الجنوب.

يذكر أن هذا الطريق قبل قرون قليلة، كان يمر بالريف الهادئ لكنه يجعل الأغنام الآن تجتاز المدينة المزدحمة.

وبحسب المعتاد عن هذا السلوك تمشي الأغنام وسط رنين الأجراس المعلقة في رقابها، وىرتدي رعاة الغنم الملابس التقليدية ويقودون قطعانهم ، مع استمتاع الأطفال الذين اعتادوا على زحام المرور في المدينة بالأغنام بدلاً من السيارات.