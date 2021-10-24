زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إثيوبيا، بحسب ما ذكره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز اليوم الأحد، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 22ر10 درجة شمالا وخط طول 32ر41 درجة شرقاً.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.