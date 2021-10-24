موسكو: الأمريكيون "دمروا" نظام الخدمة القنصلية في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أدانت روسيا يوم الأحد قرارا أمريكيا بإضافة مواطنيها الساعين للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة، إلى قائمة ”مواطنون بلا مأوى“ يمكنهم طلب تأشيرة دخول إلى دولة ثالثة.



وتسمح الخطوة للروس بطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة من وارسو بدلا من بلادهم، بعد أن توقفت السفارة الأمريكية هناك عن التعامل مع أغلب طلبات الحصول على تأشيرات في أيار/مايو الماضي، بسبب حظر فرضته روسيا على تعيين موظفين في السفارة.

وتضع الولايات المتحدة على قائمة ”مواطنون بلا مأوى“ طلبات التأشيرات من دول ليس لها تمثيل قنصلي فيها، أو لا يمكن للعاملين بقنصلياتها إصدار تأشيرات بسبب أوضاع سياسية أو أمنية.