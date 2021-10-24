شكرا لقرائتكم خبر عن الوجهات العربية اليوم تحدث حالة من الانتعاش بمطار القاهرة 162 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، سفر 79 رحلة سفر إلى وجهات عربية مختلفة، نقلت على متنها عدة آلاف من الركاب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن حركة السفر العربية اليوم، أنعشت حركة نقل الركاب مسجلة 79 رحلة إلى وجهات عربية مختلفة منها دبى، أبو ظبى، الشارقةً رأس الخيمة، جدة، المدينة، الرياض، الدوحة، الكويت، تونس، بنغازى، طرابلس، مسقط، بيروت، الدمام ،عمان ،الخرطوم، عدن ،المنامه، القسيم.

فى حين سجلت رحلات الوصول من الوجهات العربية 83 رحلة جوية من العديد من الوجهات منها دبى، أبوظبى، الشارقة، رأس الخيمة ،الدوحة ،المنامة، الكويت جده ،الرياض، المدينة ،بيروت، مسقط، عمان ،دمشق ،تونس، بنغازى، الخرطوم ،عدن، القسيم.

وقد نقلت على متنها عدة ألاف من الركاب القادمين،من جانبها سهلت سلطات مطار القاهرة سفر الركاب ووصولهم مع الحفاظ الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.