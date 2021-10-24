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الكويت تبدأ مرحلة العودة الحذرة إلى الحياة الطبيعية في كل القطاعات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت الكويت اليوم "الأحد" عن بدء عودة الحياة الطبيعية الحذرة ودخول المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية في مختلف القطاعات لما قبل الجائحة وذلك في ظل الانحسار الوبائي الذي تشهده البلاد.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن حركة الطيران عادت بكامل طاقتها الاستيعابية، كما عادت المساجد إلى رص الصفوف وإلغاء التباعد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة مثل المجمعات والمطاعم والمقاهي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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