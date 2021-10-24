حاكم دبي: أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غداً في الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غداً في دورته الـ 72 في الإمارات بمشاركة 110 دول وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية و4000 مشارك و100 شركة فضاء دولية.



وقال: أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر علمياً ومعرفياً لأبعد الكواكب والمجرات.

وقال عبر تويتر: أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غدا في دورته ال72 في الإمارات بمشاركة 110 دول وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية و4000 مشارك و100 شركة فضاء دولية.

أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر علميا ومعرفيا لأبعد الكواكب والمجرات.