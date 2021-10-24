يلين: أمريكا لا تفقد السيطرة على التضخم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تفقد السيطرة على التضخم، وإنها تتوقع عودة معدلات التضخم لمستواها المعتاد، بحلول النصف الثاني من العام المقبل.



وأضافت يلين، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، أنه سيتم تخصيص الإنفاق في البنية التحتية المحلية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن وحزم إعادة البناء بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك سيفاقم التضخم.

وتابعت: ”لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم“، مضيفة أنه ”على أساس 12 شهرا سيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بسبب ما حصل بالفعل. غير أني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل.. النصف الثاني من العام المقبل“.