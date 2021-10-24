الأمن المغربي يتصدى لوقفتين احتجاجيتين ضد "جواز التلقيح" في الرباط وأغادير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

فرقت السلطات المغربية، يوم الأحد، وقفتين احتجاجيتين في العاصمة الرباط ومدينة أغادير جنوبي البلاد، عبّر المشاركون فيهما عن رفضهم لإلزامية الحصول على ”جواز التلقيح“ ضد كورونا.



وفي وقفة الرباط، رفع المحتجون شعارات تدعو إلى إلغاء ”جواز التلقيح“، الذي جعل من تلقي التطعيم ضد كورونا إجباريا وليس اختياريا، وهو الأمر الذي اعتبرته فئة كبيرة من المغاربة مسا بحريتهم الشخصية.

كما شارك العشرات في الوقفة التي شهدتها ساحة الأمل التي تعتبر منطقة سياحية، بمدينة أغادير، فيما قام الأمن بفضها أيضا.