شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تبدأ مرحلة العودة الحذرة إلى الحياة الطبيعية في كل القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت اليوم "الأحد" عن بدء عودة الحياة الطبيعية الحذرة ودخول المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية في مختلف القطاعات لما قبل الجائحة وذلك في ظل الانحسار الوبائي الذي تشهده البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن حركة الطيران عادت بكامل طاقتها الاستيعابية، كما عادت المساجد إلى رص الصفوف وإلغاء التباعد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة مثل المجمعات والمطاعم والمقاهي.