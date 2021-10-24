شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. أخنوش يبدأ زيارة رسمية للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

توجه عزيز أخنوش، الرئيس الجديد للحكومة المغربية، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد منذ تعيينه رئيسا للحكومة.



وسيمثل أخنوش العاهل المغربي الملك محمد السادس في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضراء”، وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، يوم غد الإثنين، بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية.

وذكر البيان، أن هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد مهم ”ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني“.