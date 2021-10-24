خليل زاد يدافع عن الاتفاق بين واشنطن وطالبان ويتحفظ على طريقة الانسحاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعرب المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان عن أسفه لأن واشنطن لم تمارس ضغطا كافيا على الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للموافقة على تقاسم السلطة مع طالبان، وفق ما جاء في مقابلة معه بثتها شبكة ”سي بي إس“ الأحد.

في أول حديث له منذ إعلان استقالته في 18 تشرين الأول/أكتوبر، دافع زلماي خليل زاد بقوة عن اتفاق انسحاب القوات الأمريكية الذي تفاوض عليه مع طالبان في ظل رئاسة دونالد ترامب. وأبدى بعض التحفظات غير المباشرة بشأن تنفيذه من قبل الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال الدبلوماسي إن ”الاتفاق كان حزمة مشروطة“ نصت خصوصا على إجراء ”مفاوضات“ بين المتمردين والحكومة في كابول بالإضافة إلى ”وقف إطلاق نار شامل ودائم“.