البابا فرنسيس مستشهدا بليبيا: لا تعيدوا المهاجرين إلى دول غير آمنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يوم الأحد، الدول على عدم إعادة المهاجرين إلى دول غير آمنة مثل ليبيا التي قال إن كثيرين يعانون فيها من العنف وأوضاع غير إنسانية تشبه الأوضاع في معسكرات الاعتقال.



جاء نداء البابا في وقت يكافح فيه زعماء الاتحاد الأوروبي للتغلب على خلافاتهم حول كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين.

وبالرغم من أن الأعداد الإجمالية للمهاجرين منخفضة نسبة لعدد سكان التكتل الأوروبي البالغ حوالي 450 مليون نسمة، تُعد الهجرة إحدى روافد الدعم للجماعات القومية والشعبوية بجميع أنحاء الاتحاد، الأمر الذي يجعل الوصول لحل وسط مهمة شاقة للأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.