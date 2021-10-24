مصرع 3 أشخاص في تونس والجزائر إثر الفيضانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر فيضانات ضربت معظم محافظات الجزائر، والمحافظات الغربية التونسية، حسب ما أكدته مصادر رسمية في البلدين.

وعلى امتداد الساعات الماضية، تساقطت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى فيضان أودية ما تسبب في مصرع شخصين في تونس، وامرأة في الجزائر، إضافة إلى تضرر عدد من المباني والمنشآت.

وأكدت مصادر محلية في منطقة ”تالة“ من محافظة القصرين (وسط غرب تونس)، أن شابين جرفتهما المياه بينما كانا يستقلان سيارة.