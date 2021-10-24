إثيوبيا تشن ضربات جوية على شمال وغرب إقليم تيغراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

شن الجيش الإثيوبي الأحد غارتين على منشآت يسيطر عليها المتمردون في إقليم تيغراي، وهي سابع وثامن ضربة جوية على هذه المنطقة في الأسبوع الأخير، حسب ما قالته الحكومة.



وتشير الضربات البعيدة عن ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، إلى أن الجيش قد يكون بصدد توسيع عمليات القصف الجوي، التي أثارت انتقادات دولية، وعرقلت رحلات للأمم المتحدة إلى المنطقة التي تهددها المجاعة.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، سلاماويت كاسا: ”استُهدفت اليوم الجبهة الغربية لـ(ماي تسبري) التي كانت تُستخدم كمركز تدريب وقيادة عسكرية للجماعة الإرهابية، جبهة تحرير شعب تيغراي، بغارة جوية“.