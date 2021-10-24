شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: السعودية أحبطت محاولات الحوثي تفخيخ التجارة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في إطلاق صاروخ باليستي من محافظة ذمار، حيث سقط فور إطلاقه على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار، مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وجرح عدد من المواطنين.

ونقلت وكالة «خبر» اليمنية عن مصادر محلية، أن انفجارا عنيفا هز مدينة ذمار، إثر سقوط صاروخ باليستي على منازل المواطنين، وأشار المصدر أن انفجارا قويا هز المكان وأرعب السكان، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط الصاروخ.

ويعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها الميليشيات الحوثية الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة، وانطلق من هذا المركز صاروخان باليستيان استهدفا الحكومة الشرعية فور وصولها إلى عدن نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الصواريخ على المدنيين في مأرب.

من جهته قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني «إن استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة وإحلال السلام في اليمن».

وأضاف «إن هذه الأنشطة الإرهابية تؤكد مضي ميليشيات الحوثي في نهج التصعيد تنفيذا للإملاءات الإيرانية، وعدم اكتراثها بالمأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين‏»، وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد من جديد أن ميليشيات الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن «القاعدة، وداعش»، وأن استمرار استغلالها لاتفاق ستوكهولم للسيطرة والتواجد على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط لشن هجمات إرهابية، بات يمثل تهديدا جديا وخطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.

وثمن الإرياني جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إحباط هذه المخططات وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، وآخرها استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، وتدمير أربعة زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات إرهابية، ليصل إجمالي ما تم تدميره إلى (91) زورقا مفخخا.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة كـ «مجرمي حرب»

ميدانيا تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في عدة جبهات بالساحل الغربي، وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الوحدات المرابطة في جبهة البرح غرب تعز خاضت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، تكللت بإخماد تحركات للميليشيات التابعة لإيران ومصرع وجرح عدد من عناصرها.

وبالتزامن وجهت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في جبهات مدينة الحديدة ضربات مركزة على أوكار للميليشيات الحوثية جراء خروقات جديدة لاتفاق ستوكهولم، وأصابت بشكل مباشر الميليشيات وأفشلت محاولاتها استحداث تحصينات قرب خطوط التماس، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.

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