حملة فلسطينية دولية لوقف تصاعد الاستيطان الإسرائيلي

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وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات «التصعيد» الإسرائيلي وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجمه.
واعتبر أن الخطط الاستيطانية المتصاعدة «تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج».
وأضاف أن «على العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها على الشعب الفلسطيني خاصة هذه الموجة الأخيرة لبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية».
وجدد أشتية التأكيد على رفض قرار إسرائيل تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية، مطالبا العالم بالتدخل لوقف تنفيذ القرار «المنافي للقوانين الدولية».
وأشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية التي استهدفتها إسرائيل «مسجلة لدى السلطة الفلسطينية ضمن إطار القانون وتتلقى دعما دولي».
ويبدأ أشتية غدا جولة أوروبية لحشد الدعم لفلسطين.
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