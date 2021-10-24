300 مهاجر ينجون من الغرق في المتوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت منظمة «أطباء بلا حدود» نحو 300 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط خلال عدة عمليات قامت بها.

وذكرت المنظمة أمس أن هناك كثيرا من النساء والأطفال بين من تم إنقاذهم، وأوضحت أنهم كانوا على متن زوارق خشبية ومطاطية.

وكانت سفينة «سي-أي 4» التابعة لمنظمة «سي أي» الألمانية غير الحكومية المعنية بإغاثة المهاجرين واللاجئين من الغرق انطلقت أمس الأول إلى البحر المتوسط للقيام بمهمة إغاثة أخرى.

وذكر نشطاء بمبادرة إغاثة معروفة باسم «هاتف الإنذار» أنباء عن وجود قاربين على متنهما نحو 129 شخصا في حالة طوارئ بالبحر.