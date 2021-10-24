الحجرف للحوثيين: استجيبوا للمجتمع الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والتفاعل مع وقف إطلاق النار. ورحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي ندد بهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، مشيرا إلى أن صدور البيان تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكدا على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض.



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