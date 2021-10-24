شكرا لقرائتكم خبر انفجار كبير قرب سد الفرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هز انفجار كبير مدينة الطبقة الواقعة بريف الرقة الغربي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقال سكان محليون في مدينة الطبقة «إنهم سمعوا صوت انفجار عنيف جدا في محيط المدينة، وقد سمع الصوت في جميع مناطق ريف الرقة الغربي». وأكد السكان «أن سيارات عسكرية تابعة لقسد والأسايش شوهدت تتحرك بسرعة في شوارع مدينة الطبقة باتجاه الأحياء الشمالية القريبة من سد الفرات وهو مقر لكتيبة السلاح الثقيل». وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الطبقة التي تضم أكبر سدود سوريا وهي سد الفرات وسد البعث في مدينة الطبقة وسد تشرين في ريف مدينة منبج.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار كبير قرب سد الفرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.