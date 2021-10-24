شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوافق على إدخال تعديل بالنبد 6 من المادة 15 بـ"الموارد الأحيائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته التى عقدت اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إدخال تعديلات على البند السادس من 15 والتى دعا إليها النائب عصام عفيفى، وتنص المادة التى استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التالي:

يكون للجهاز رئيسا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المعنى بشئون البيئة لمده أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة وأحدة مماثلة ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز كما يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا ويختص بالأتي:

أولا: تصـــريف أمور الجهاز والإشراف العام على ســـير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز.

ثانيا إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة

ثالثا تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

رابعا: إعداد وعرض مشـــــــروع الموازنة الســـــــنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز وعرضه على مجلس الإدارة.

خامسا: عرض تقارير دورية ربع ســــــــنوية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به.

سادسا: اقتراح اللائحة الخاصة بالموارد البشرية بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية فى هذا الشأن.

سابعا: مباشرة الاختصاصات التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.

ثامنا: القيــام بمــا يكلفــه بــه مجلس إدارة الجهــاز من أعمــال أو مهام.

تاسعا : الاختصاصات الأخرى التى يرى مجلس الإدارة إسنادها إليه.

عاشرا: وللرئيس التنفيـذى للجهـاز أن يفوض واحـدا أو أكثر من شــاغلى الدرجة الممتازة أو العالية بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته.

الحادى عشر: ويكون للجهـاز أمـانـة فنيـة، يصــدر بتشـــكيلهـا وتحـديـد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.

وجاءت تعديلات النائب عصام عفيفى للنبد السادس من المادة كالتالى: اقتراح اللوائح المالية والفنية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز".