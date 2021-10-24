شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة الشيوخ" تناقش التعاون مع الحكومة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة آليات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى ضوء ما رسمه الدستور.

واقترحت اللجنة خلال الاجتماع الذى حضره هيئة مكتب اللجنة ممثلة فى النائب شريف الجابرى وكيل اللجنة والنائب محمد عمارة أمين سر اللجنة وعدد كبير من النواب أعضاء اللجنة، دعوة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لعرض رؤية الوزارة خلال دور الانعقاد الثانى والتعرف على مراحل تنفيذها فى إطار ما تم عرضه من قبل وفق رؤية 2030، وكذلك دعوة رؤساء الاتحادات الرياضية للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.

كما وافقت اللجنة على تنظيم زيارات ميدانية للأندية ومراكز الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية للوقوف على أوضاعها الراهنة، وتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات للوزارة لتضمينها فى خططها.

كما ناقشت اللجنة اليوم مقترحات أعضائها وتصوراتهم بشأن طريقة معالجة اللجنة لقضايا الشباب فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما أن الاستراتيجية خصصت فى محورها الثالث بندا خاصا بالشباب وحقوقهم والفرص المتاحة لتمكينهم، وكذلك التحديات التى تواجههم.