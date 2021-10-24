شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهنئ إبراهيم رمضان لحصوله على جائزة مصر للتميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المهندس إبراهيم رمضان عضو التنسيقية، لتكريمه من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بعد حصوله على جائزة مصر للتمييز الحكومى 2020 ضمن أفضل 10 موظفين أداءً فى الحكومة.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزميل إبراهيم رمضان دوام التوفيق والسداد.

كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية بخالص التهانى لحصولها على الماجستير فى دراسات التنمية من جامعة ساسكس المصنفة الأولى على العالم فى هذا التخصص.

وكان موضوع الرسالة عن " دراسة العلاقة بين رقمنة برامج الحماية الاجتماعية فى مصر وتحقق أهداف التنمية المستدامة رقم 1، 4، 5 بدراسة حالة عن برنامج تكافل وكرامة، وتمنت التنسيقية للزميلة أميرة صابر دوام التوفيق والسداد.