عضو التنسيقية تبحث مع محافظ الجيزة استعدادات مهرجان التمور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، ومحمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ورئيس مجلس المدينة، لمناقشة وبحث الاستعدادات النهائية لمهرجان التمور الأول في الواحات البحرية، بناء على المقترح الذي قدمته النائبة لمحافظ الجيزة ووزيرة التجارة والصناعة والجهات المعنية مؤخرا بشأن تسويق تمور الواحات والانفتاح على الأسواق الخارجية.

وأكدت النائبة غادة علي، خلال لقاءها محافظ الجيزة، أن مهرجان التمور الأول سيحدث طفرة في صناعة التمور في الواحات البحرية، من شأنها أن ترفع مستوى معيشة الكثير من الأسر التي تعتبر التمور مصدر دخلها الرئيسي، وبما يصب في الاقتصاد المصري الرسمي في النهاية ويؤثر إيجابيا في معدلات الصادرات المصرية لمختلف بلدان العالم، ويوفر العملة الصعبة.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعم صناعة التمور في الواحات البحرية لها عدة أبعاد قريبة وبعيدة المدى، منها تعظيم فكر الصناعة والتجارة في كافة المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية والمدن النائية ذات الظهير الصحراوي، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من وجود بطالة كاذبة تمهد الطريق لاستقطاب الشباب من قبل أصحاب الفكر المتطرف، مؤكدة أن دعم الصناعات التراثية في مصر يعد واجبا وطنيا على كل مسؤول في منصبه في ظل الجمهورية الجديدة، خاصة وأن الدولة المصرية تقدم كل سبل الدعم والتطوير والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مهرجان التمور الأول سينطلق في الواحات البحرية خلال شهر نوفمبر المقبل بحضور العديد من الشخصيات والجهات المعنية بالدعم من مختلف الوزرات والهيئات، لافتة إلى أن المهرجان سيحمل مفاجآت خاصة لشباب الواحات تحقق مطالبهم التي طال انتظارها.

ومن جانبه، أشاد محافظ الجيزة بجهود النائبة في منطقة الواحات البحرية، مؤكدا دعمه الكامل لكل المشروعات والمقترحات التي تخدم المواطن من الدرجة الأولى وتعمل على تحسين معيشته، في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.