جامعة طنطا تفعل منصة الكتاب الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلنت جامعة طنطا بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، وهي منظومة جديدة تعمل بالرقم القومي لكل طالب، على أن يتم الدفع عن طريق شراء الكتاب من خلال منصة التحصيل الإلكتروني، باستخدام "فيزا" إلكترونية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي أن المنصة تعمل حاليًا لطلاب كلية الحقوق، وسيتم تفعيل المنصة لباقي الكليات تباعًا. وقد تمت إتاحة المنصة الجديدة من خلال تطبيق الهاتف الخاص بالجامعة، تيسيرًا على الطلاب.

وشارك الدكتور محمود ذكي، اليوم الأحد، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة عين شمس، في حضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

قال رئيس الجامعة إن المجلس شدد على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه.​