القراء: زيادة معاشات أعضاء النقابة بنسبة 150%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق مجلس إدارة نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، على زيادة المعاشات للمستحقين من أصحاب المعاشات، على أن يتم منح العضو المستحق 500جنيه كل ثلاثة أشهر، بعدما كان يتقاضى المستحق نفس المبلغ(500جنيه) كل عام، وتدرجت لتصبح (500جنيه) كل ستة أشهر، وأصبحت أخيرا (500 جنيه) كل ثلاثة أشهر.

وافتتح نقيب القراء، افتتح المجلس بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يحفظه لمصر الحبيبة وأن يحفظ البلاد به.

وبعث المجلس بالتهانى للشعب المصري العظيم، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والقيادات الدينية بالأزهر والأوقاف وأهل القرآن الكريم جميعا.

ووافق مجلس الإدارة على تعيين القارئ الإذاعى الشيخ ياسر الشرقاوي عضوا بمجلس الإدارة، بدلا من العضو السابق الشيخ هانى سعد.

وقال الشيخ محمد حشاد، إن الشيخ ياسر الشرقاوي هو صاحب أعلى الأصوات في الانتخابات التكميلية مما يحق له الانضمام بمجلس الإدارة بخلو المقعد.

وأكد الشيخ حشاد أن مجلس الإدارة وافق بالاجماع في الجمعية العمومية على منح ألف جنيه مصاريف جنازة لوفاة العضو، وألف جنيه لظروف العضو الطارئة.

كان اجتماع الجمعية العمومسة بالجلسة العادية، شهد التصديق على محضر الاجتماع واعتماد الحساب الختامى والموازنة العامة للنقابة لعام 1442ه واعتماد تعيين مراقب للحسابات وعرض ومناقشة زيادة المعاشات بعد رفع دعم وزارة الأوقاف إلى مليون جنيه ومناقشة الحضور والغياب لأعضاء مجلس الإدارة للجلسات ومناقشة تجديد اشتراكات الأعضاء الجدد.