رئيس وزراء باكستان يصل الرياض

وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان, والوفد المرافق له , للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر . وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, ومندوب عن المراسم الملكية.



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