يان كوبيش: سندعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ “وقف إطلاق النار” في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 8 دقائق

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أن الأمم المتحدة وشركائها مستعدون لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مبيناً أن المراقبون سيعملون بإشراف اللجنة للتحقق من انسحاب القوات الأجنبية وخطة العمل لانسحاب المرتزقة .

وشدد كوبيش، في بيان اليوم الأحد، على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي والطريق الساحلي.

كما قال إن اتفاق وقف النار مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، مؤكداً أن اللجنة العسكرية حققت إنجازا بالتوقيع على خطة عمل انسحاب المرتزقة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين لها إلى العاصمة طرابلس، لمساعدة الأطراف الليبية على مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، إن الحكومة المنتخبة ستواصل مسار سحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وذكرت أن “الإصرار على خروج جميع المرتزقة سيكون عقبة أمام الانتخابات، لأن خروج المرتزقة ملف معقد، ولن يحصل في يوم واحد”، موضحة أن “انسحاب 20% من المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة”.