بالفيديو: تصادم سفينتين في مدخل مضيق “جناق قلعة” في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 7:02 مساءً

ذكرت وكالة “الأناضول” يوم الأحد أن حادث تصادم وقع بين سفينتين قرب مدخل مضيق جناق قلعة (الدردنيل) من اتجاه بحر مرمرة التركي، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع الساعة 06.10 صباحا (3+ ت.غ.) بين السفينة “بنيتامو” التي يبلغ طولها 299 مترا وترفع علم بنما وانطلقت من ميناء يوزهنو الأوكراني حاملة خام الحديد ووجهتها ميناء شنغهاي الصيني، وبين السفينة “بي سي فانيسا” التي يبلغ طولها 172 مترا وترفع علم باربادوس انطلقت من ميناء فارنا البلغاري حاملة القمح ومتجهة مصر.

وأضافت المصادر الأمنية أن المديرية العامة للسلامة الساحلية أرسلت قاطرات إنقاذ إلى الموقع فور تلقيها بلاغا من قبطاني السفينتين عن الحادث.

وفي التحريات الأولية، أفادت فرق الإنقاذ بأن السفينة “بي سي فانيسا” تعرضت لأضرار في مقدمتها، والسفينة “بنيتامو” تلقت أضرارا في المخزن رقم 4 من الجانب الأيسر، دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلوث بيئي.

ومن المرتقب أن تتواصل عملية فحص سلامة السفينتين في المنطقة، وإصدار تقرير نهائي عن الحادث وحالة السفينتين لاحقا، فيما رست السفينتان في منطقة آمنة بعد الحادث، بحسب وكالة “الأناضول”.