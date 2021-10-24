عاجل.. الملك سلمان يرأس وفد السعودية في قمة العشرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيتراس وفد بلاده إلى قمة العشرين في روما عبر الاتصال المرئي.



وأوضح بيان من الديوان الملكي الأحد، أن مشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما خلال المدة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين سيشارك في أعمال القمة من خلال الاتصال المرئي.

وأعربت المملكة عن تقديرها للجهود المبذولة من إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة السعودية عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

وتقام القمة الرسمية لزعماء مجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر في روما، ومن المقرر أن تركز على تغير المناخ والتعافي الاقتصادي العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم وجائحة كوفيد-19.

استضافت إيطاليا، الشهر الجاري، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لمناقشة تطورات الأوضاع بأفغانستان مع زيادة المخاوف بشأن كارثة إنسانية.

وركزت القمة التي تنعقد عن بعد على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين تحالفوا مع دول غربية وما زالوا في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى سدة الحكم.