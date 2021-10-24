إسرائيل تعلن بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأحد، عزم الدولة العبرية بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة في بيان، إن ”مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين“.

وكان من المفترض الحصول على رخصة بناء قبل نحو شهرين لـ2223 وحدة في المستوطنات وأكثر من 800 وحدة للفلسطينيين، لكن لجنة المصادقة في الإدارة المدنية لم تجتمع بناء على توجيهات اللجنة العمالية بعدم عقد الجلسة كإجراء احتجاجي على شروط أجورهم وتوظيفهم.

أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأحد، عزم الدولة العبرية بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين“.

وكان من المفترض الحصول على رخصة بناء قبل نحو شهرين لـ2223 وحدة في المستوطنات وأكثر من 800 وحدة للفلسطينيين، لكن لجنة المصادقة في الإدارة المدنية لم تجتمع بناء على توجيهات اللجنة العمالية بعدم عقد الجلسة كإجراء احتجاجي على شروط أجورهم وتوظيفهم.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.

ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر 2020 أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.