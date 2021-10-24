شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية رئيسا شرفيا ورئيسا لتحكيم مؤتمر جامعة كازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمؤتمر الخامس لجامعة كازان بروسيا الاتحادية تحت عنوان "روسيا أفريقيا التاريخ والثقافة والاقتصاد والتعليم ".

وكانت النائبة رشا أبو شقرة قد تم اختيارها رئيسا شرفيا للمؤتمر، ورئيسا للجنة التحكيم لمسابقة اللغة العربية التى تقام بالمؤتمر بعنوان "أوليمبياد اللغة العربية".

وألقت أبو شقرة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة عبرت فيها عن عمق العلاقات المصرية الروسية وجذورها التاريخية، كما قامت بتوزيع الجوائز على الفائزين فى الجلسة الختامية.

شارك بالمؤتمر ممثلين لعدد من الدول الأفريقية والعربية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الروسى، ورئيس المجلس الأعلى للعلاقات الروسية الأفريقية، والرئيس السابق لجمهورية داغستان، كما شارك بالمؤتمر رئيس جامعه كازان ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جدير بالذكر أن المسابقة الخاصة باللغة العربية بالمؤتمر، شملت عدد 112 من مختلف مقاطعات دول روسيا الاتحادية ودول الكمونولث، وفاز 26 فى المحادثة والشعر والترجمة والتعبير الكتابى والشفوى، وفى نهاية المؤتمر كرمت الجامعة النائبة رشا أبو شقرة، وقدمت لها شهادة باللغة الروسية وكتاب تراثى يحوى تاريخ تتارستان وكازان.