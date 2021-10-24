السفير الاسترالي لدى مصر: نتطلع لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ):

قال سفير استراليا لدى مصر، جلين مايلز، إن العلاقة بين مصر واستراليا علاقة وطيدة، وهناك العديد من الروابط والعلاقات التاريخية بين الطرفين، كما نتطلع لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بين الطرفين خاصة في مجالي التعدين والتعليم.

جاء ذلك خلال استضافة السفير الاسترالي بالغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

وأضاف السفير الاسترالي، أن أكبر تحدي من الممكن أن يكون عائق للفرص الاستثمارية بين الجانبين، هو البعد الجغرافي، لافتا إلى أنه يجب على الغرف التجارية أن تجتمع وتتناقش لتحديد المجالات التي يمكن أن يكون بها فرص تعاون ممكنة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الجانبين.

وأكد أن استراليا تستهدف حاليا تنويع الصناعات وجهات الاستثمار، فما قبل جائحة كورونا كانت تستهدف شرق آسيا فقط، أما بعد الجائحة بدأت في توسيع دائرة المناطق التي من الممكن الاعتماد عليها في الاستثمارات.

من جانبة قال نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد حسن، إن اللقاء بين مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، وسفير استراليا، تناول الحديث عن أهم الاستثمارات الاسترالية في مصر، خاصة منجم السكري، كما تناول أهمية زيادة التبادل التجاري، فمصر تستورد من استراليا قمح وفول ولحوم، وهناك رغبة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية.