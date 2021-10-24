6 وظائف قيادية شاغرة في قسمي "التعليم والمستشفيات" الجامعية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، عن 6 وظائف قيادية شاغرة بقسم التعليم وقسم المستشفيات الجامعية وقسم مستشفى الأطفال الجامعي.

يأتي ذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 81/2016، لتلبية احتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية؛ مشيرًا إلى أن الوظائف المعلن عنها بقسم التعليم جميعها في المستوى الوظيفي "مدير عام"، وهي مدير عام الاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومدير عام شئون التغذية، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الاحتياجات، أما وظيفتي المستشفيات فهما بالدرجة المالية مدير عام وهما مدير عام الإدارة القانونية بقسم المستشفيات الجامعية، ومدير عام الشئون الطبية والعلاجية بقسم مستشفى الأطفال الجامعي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن المتقدم لشغل وظيفة مدير عام الاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ما يعادله، ولوظيفة مدير عام شئون التغذية أن يكون حاصلاً على بكالوريوس (زراعة- اقتصاد منزلي)، ولوظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي مناسب مع توافر الخبرة المتخصصة في نوع العمل، ولوظيفة مدير عام الاحتياجات أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي تجاري، وعلى المتقدمين لجميع هذه الوظائف قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول(أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

وأضاف الجمال، أن المتقدم لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية بقسم المستشفيات الجامعية يجب أن يكون حاصلاً على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون والقيد أمام محكمة النقض لمدة 3 سنوات، أو القيد أمام محاكم الاستئناف مع الاشتغال بالمحاماة لمدة 15 عاماً مع القيد أمام محكمة النقض، وأن يكون خاضعًا لأحكام القانون رقم 47/1972 والمعدل بالقانون رقم 1/1986 والخاص بالإدارات القانونية، أما المتقدم لوظيفة مدير عام الشئون الطبية والعلاجية بقسم مستشفى الأطفال الجامعي فيجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة، وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرةً.

أما بخصوص المستندات المطلوبة من المتقدم فهي تتضمن بيان حالة وظيفية متضمناً مؤهلاته العلمية وتاريخه الوظيفي وآخر تقريرين تقويم أداء، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته، واقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم لها وفقاً لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير، على أن يقدم الطلب باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للوظائف القيادية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر من 24 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر 2021 .