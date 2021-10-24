بيسكوف: بإمكاننا تخفيف تداعيات التقارب بين أوكرانيا والناتو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 8 ثواني

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تستطيع منع التقارب بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، لكنها ستفعل كل ما هو ضروري لتخفيف تداعيات هذا التوجه إلى أدنى حد.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “لا يمكننا منع ذلك. وهذا مستحيل. لكن يمكننا تخفيف تداعيات مثل هذه الخطوات على بلدنا إلى أدنى حد”.

وتابع: “ليس لدي أدنى شك في أنه إذا استمر التقارب بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، فستقوم روسيا بكل ما هو ضروري”.

وفي وقت سابق حذرت الخارجية الروسية من عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو، مشيرة إلى أن ذلك سيكون خطوة “خطيرة للغاية”، ستضطر موسكو للرد عليها.

وتعليقا على قرار روسيا تعليق عمل بعثتها لدى حلف الناتو وعمل بعثة الناتو في موسكو، قال بيسكوف إنه “لطالما دعت روسيا إلى تطوير العلاقات مع حلف الناتو، رغم عدوانية هذا التحالف العسكري السياسي، لكن كل الجهود باءت بالفشل وتخلت موسكو عن التعاون معه”.

وأضاف: “الناتو يعتبر روسيا خصما له، لذلك لا داعي للقلق بشأن التخلي عن إقامة علاقات معه”.