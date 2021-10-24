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وزير الطاقة السوداني يؤكد وقف دخول سفن الوقود إلى مياه بلاده الإقليمية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 4:41 مساءً

العاصمة السودانية الخرطوم

أكد وزير الطاقة السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية.

ونقل تلفزيون “الشرق” عن وزير الطاقة جادين علي عبيد، قوله إن بلاده قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية لتجنب فرض غرامات بسبب التأخير في تفريغ الشحنات. وأضاف أن “السودان يواجه شحا في المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية”.

هذا ويغلق محتجون من قبائل البجا في شرق السودان موانئ وطرقا احتجاجا على ما يصفونه بالأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في المنطقة.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أعلن في بيان أن إمدادات الوقود تأثرت بسبب إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي والشجرة، فيما تشهد إمدادات البنزين استقرارا بينما يتأثر إمداد الجازولين وغاز الطهي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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