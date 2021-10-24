إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق “الممر الأخضر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت القنصلية الإسرائيلية في دبي على تويتر اليوم الأحد إن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاق ”الممر الأخضر“ للسماح لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحرية التنقل بين البلدين.

ووقع الاتفاق وزير الصحة الإسرائيلي ”نيتسان هوروفيتس“ مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس.

وأعرب هوروفيتس عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وقال: ”سعدت بالتوقيع مع نظيري الإماراتي على اتفاق الممر الأخضر بين البلدين“.

وأوضح أن الاتفاق يسمح بحرية التنقل بين إسرائيل والإمارات، والاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح دون حجر صحي وبيروقراطية.

وكان عدد من تلقى جرعتي اللقاح في إسرائيل 5 ملايين و712 ألفا من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و327 ألف نسمة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، أن 86.85 % من إجمالي سكان البلاد (نحو 9.5 ملايين نسمة) تلقوا جرعتي اللقاح.

ودخل في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ، بعد توقيعه قبل عام، ويسمح بدخول مواطني كل دولة إلى أراضي الأخرى دون الحاجة إلى تأشيرة.